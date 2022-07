Reggio Calabria, apertura straordinaria del MArRc per “I Tesori del Mediterraneo”. Domani ospite d’eccezione

29 Luglio 2022 17:51

Questa sera apertura straordinaria per “Tesori del Mediterraneo”. Domani ospite Serena Bertolucci, direttrice del Palazzo Ducale di Genova

“I Bronzi di Riace tra i Tesori del Mediterraneo: cultura, arte, curiosità” a cura dell’Associazione Nuovi Orizzonti è il titolo dell’iniziativa di Notti d’estate, previsto per questa sera, 29 luglio, alle 21, al MArRC. Un’apertura straordinaria della terrazza del Museo, oltre le consuete del giovedì e sabato, per ospitare l’evento promosso anche in sinergia con l’Accademia di Belle Arti. La serata, inserita nella kermesse “Tesori del Mediterraneo”, offrirà interessanti momenti di confronto e di scambio sul tema dei Bronzi di Riace, simbolo identitario della nostra Città, con lo scopo di coniugare aggregazione, promozione, scambio culturale e dialogo; oltre che per valorizzare e diffondere la conoscenza di questi capolavori dell’arte greca, che quest’anno festeggeranno il Cinquantesimo anniversario dal ritrovamento.

«Gli eventi organizzati al Museo insieme all’Associazione Nuovi Orizzonti, per la celebrazione del Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace, vogliono avvicinare la cultura all’arte – dichiara il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Piero Sacchetti. Queste sono le iniziative che, attraverso la collaborazione di diverse realtà, portano alla crescita del nostro territorio».

Nel corso della serata sarà previsto anche un approfondimento riguardante le tecniche di realizzazione dei Bronzi.

«Ho accolto con entusiasmo il desiderio dell’Associazione Nuovi Orizzonti, presieduta da Natalia Spanò, di riservare uno spazio ai Bronzi di Riace e al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli eventi dedicati alle iniziative nell’ambito dei Tesori del Mediterraneo – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. È molto significativa anche la sinergia con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Lavorare insieme è l’unica via costruire una visione di futuro intorno alla cultura, declinata nelle sue varie forme: tra queste l’arte, la creatività e la promozione del patrimonio culturale».

Domani sera, sabato 30 luglio, in programma il secondo appuntamento con i “Grandi incontri al MArRC”. Sarà l’occasione per incontrare un ospite di alto prestigio, la direttrice di Palazzo Ducale di Genova, Serena Bertolucci.

«Sono felice ed onorata, in un anno così significativo non solo per il MArRC, ma per tutto il sistema culturale italiano all’interno del quale i Bronzi sono uno dei punti di valore e di forza, di portare a Reggio la testimonianza di un luogo della cultura che ha provato ad essere sintesi dell’anima di una città per condividerla e valorizzarla – spiega Bertolucci. Il Palazzo Ducale ha fatto della ricerca, dell’innovazione, ma anche dell’accessibilità e dell’inclusione tappe imprescindibili della vita di un museo e spero che questa sia una occasione di confronto e scambio nella crescita comune».

L’incontro di sabato alle 21.00 è promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, presieduto da Loreley Rosita Borruto, che porterà i saluti dell’associazione.

«Ringrazio la direttrice Bertolucci per aver accolto il nostro invito a raccontare la sua esperienza a capo di uno dei luoghi della cultura più dinamici in Italia, il Palazzo Ducale di Genova – prosegue Malacrino. L’incontro di sabato scorso con la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg, è stato un successo e ha appassionato tutto il pubblico presente. Si tratta di occasioni di prestigio per il MArRC, in una cornice unica, qual è la terrazza affacciata sullo Stretto, che al tramonto si colora di mille sfumature».

Per tutta l’estate, ogni giovedì e sabato il Museo sarà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30) e a partire dalle 20.00 il costo del biglietto sarà di soli 3 euro. Non è necessaria la prenotazione ed è fortemente consigliata la mascherina chirurgica.