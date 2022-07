Reggio Calabria, grave incendio sulle colline di Vito: fiamme sempre più vicine alle case | FOTO E VIDEO

2 Luglio 2022 14:32

Il caldo e il forte vento stanno facendo sì che il rogo si propaghi più velocemente tra la vegetazione

Un grosso incendio è attivo in questi minuti sulle colline di Vito, zona nord della città di Reggio Calabria. Come si può vedere dalla foto e dal video a corredo dell’articolo, le fiamme si stanno propagando molte velocemente verso le case. Il rogo è sicuramente favorito dal caldo e dal forte vento che si è abbattuto sull’area dello Stretto. In questo momento stanno intervenendo le squadre dei Vigili del Fuoco per cercare di non far degenerare la situazione.

Già nei giorni scorsi la zona era stata colpita dagli incendi, con grande preoccupazione proprio tra i residenti nelle zone di Vito e Pentimele. Di seguito le immagini di questi minuti.