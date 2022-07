Reggio Calabria: gli auguri del presidente Mancuso al neo rettore della Mediterranea

21 Luglio 2022 14:08

Reggio Calabria, Mancuso: “al neo Rettore dell’Università Mediterranea, il prof. Giuseppe Zimbalatti, le più vive congratulazioni e il sincero augurio di buon lavoro”

“Al neo Rettore dell’Università Mediterranea, il prof. Giuseppe Zimbalatti, le più vive congratulazioni e il sincero augurio di buon lavoro“, è quanto scrive in una nota il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso. “Uno dei temi più importanti per il rilancio della Calabria – prosegue- è legato ai giovani e al contrasto del triste esodo, purtroppo crescente, delle nostre migliori energie verso il Nord o l’estero”.

“Non ci può essere futuro per la Calabria senza la possibilità concreta per i giovani di rimanere nella loro terra, ma non si può risolvere un problema di questo tipo senza una sinergia sistematica e proficua tra tutte le istituzioni pubbliche e private coinvolte”, conclude la nota.