Reggio Calabria: giovedì l’inaugurazione dell’esposizione d’arte contemporanea “Gènesi”

26 Luglio 2022 11:05

Studio 2° è lieto di annunciare la sua prima esposizione d’arte contemporanea “Gènesi”, sarà inaugurata giovedì 28 Luglio, presso l’associazione Samarcanda in via Emilio Cuzzocrea, 11, in collaborazione con Arci Reggio Calabria. Gènesi è un’indagine sul rapporto tra uomo e natura, in questi anni più che mai tema di assoluta centralità. L’arte vede nella natura i valori naturali che bisogna tutelare, ci aiuta così a comprendere meglio la natura, a comunicarci tramite i vari linguaggi artistici e a entrare in una maggiore sinergia con essa. Studio 2A è un progetto di due giovani scillesi, Antonia Labozzetta e Anna Arbitrio con l’obiettivo di dare origine a una rete d’arte contemporanea sul territorio calabrese, promuovendo gli artisti autoctoni e favorire scambi con altre regioni e perché no nazioni.

La mission di Studio 2A è dunque creare una rete di artisti e fruitori d’arte contemporanea in territorio calabrese. Questa esposizione è frutto della nostra prima open call Lo scopo dell’open call è di creare l’opportunità per varie figure del mondo dell’arte di esprimere liberamente la propria ricerca artistica e avere a disposizione i mezzi per promuoverla. La mostra sarà fruibile dal 28 luglio al 3 agosto, dalle 19:00 alle 23:30.