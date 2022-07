Reggio Calabria: Associazione Antigone, Comitato Croce Valanidi e avv. Carbone celebrano la Giornata Mondiale delle Capacità dei Giovani

15 Luglio 2022 10:53

Giornata Mondiale delle Capacità dei Giovani celebrata dall’Associazione Antigone e dal Comitato di Croce-Valanidi e dall’Avv. Eliana Carbone

Anticipando di un giorno, hanno celebrato insieme la Giornata Mondiale delle Capacità dei Giovani, istituita nel 2014 dalle Nazioni Unite il 15 Luglio di ogni anno, con il fine di intervenire in modo adeguato per garantire ai giovani istruzione, opportunità e competenze l’Associazione “Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta” rappresentata dal Presidente Antonella Bellocchio, che tramite il volontariato gestisce i locali di un bene confiscato alla mafia dal 2007, sito in Croce Valanidi di Reggio Calabria, per aiutare e supportare i giovani del rione Croce Valanidi di Reggio Calabria, e il Comitato del rione di Croce Valanidi-Oliveto di Reggio Calabria rappresentato dal Presidente Dott.ssa Stefania Foti nonché l’Avv. Eliana Carbone del Foro di Reggio Calabria, promotrice dell’iniziativa.

Discusse le attività portate avanti da parte “dell’Associazione “Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta” per far fronte ai bisogni dei giovani adolescenti delle famiglie del Rione, che versano in condizioni disagiate, e di ulteriore ampliamento dell’offerta formativa e del grande contributo offerto dall’Associazione al fine del potenziamento e dell’accrescimento delle abilità e competenze dei giovani utenti.

Antonella Bellocchio ha detto che all’inizio quando il bene è stato aperto si facevano corsi per la legalità per le scuole, per gli studenti universitari, per gruppi al fine della sensibilizzazione e che successivamente, invece vista la richiesta, esso è stato adibito dalla Associazione “Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta” che è supportata dal lavoro di trenta volontari, anche d’estate a centro ricreativo con attività di gioco e attività di supporto alla scuola, laboratori di musica, teatro, scrittura, breakdance d’inverno, ma allo stato senza alcun contributo da parte delle Istituzioni competenti.

L’Avv. Carbone, a questo punto, ha sottolineato, che il problema del potenziamento delle abilità e delle capacità dei giovani è molto importante, perché purtroppo la mancanza di supporto ad esse dipende dalle disparità sociali connesse al luogo dove si nasce ed alle condizioni economiche e culturali della famiglia cui si appartiene. Infatti, continuando nel discorso L’Avv. Carbone ha precisato che i ragazzi che appartengono per famiglia ad un ceto socialmente ed economicamente svantaggiato hanno minori possibilità di sviluppare le proprie competenze, in quanto i genitori non possono seguirli negli studi e non riescono a garantire loro le attività del doposcuola, che invece possono stimolare la creatività e lo sviluppo di nuove abilità e che quindi il lavoro fatto dall’ “Associazione Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta” è molto importante per le famiglie del Rione suddetto ed encomiabile.

La Dott.ssa Stefania Foti, Presidente del Comitato di Rione, si è unita nel celebrare la Giornata delle Abilità dei Giovani dichiarando con entusiasmo che l’Associazione Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta ha la finalità di garantire ai Giovani istruzione ed opportunità utilizzando iniziative di inclusività sociale…dallo studio, al gioco, passando dai laboratori di arte e teatro e che questa Giornata vuole ricordare soprattutto che la presenza delle Istituzioni è fondamentale e doverosa e che esse dovrebbero contribuire con degli stanziamenti. Inoltre dal Questionario Anonimo distribuito ai giovani utenti della struttura dall’Avv. Carbone è risultato che loro sono contenti all’unanimità di frequentare il Centro Aggregativo gestito dall’ l’Associazione Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta e che come attività da svolgere prediligono: il calcio, il ping-pong, il biliardino, i film, i laboratori di arte, di teatro e di pittura, il gioco del nascondino, della palla avvelenata, il gioco della sedia, e quelli d’acqua e che inoltre tendenzialmente questi giovani vanno d’accordo con tutti all’interno della già citata struttura con poche eccezioni.

Alla luce di quanto detto l’obiettivo è ripetono Bellocchio, Foti e Carbone cercare di raggiungere con queste attività offerte a circa 80 ragazzini del Rione, che ne usufruiscono quotidianamente, l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento per tutti” auspicando sempre l’interessamento e l’aiuto finanziario del Comune e delle Istituzioni competenti.