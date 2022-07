Gemellaggio Reggio Calabria-Chalkis: la soddisfazione del Touring Club reggino

11 Luglio 2022 10:39

Nei prossimi mesi si procederà alla sigla del gemellaggio fra Reggio Calabria e la città di Chalkis

“Nel 2016 all’atto della preparazione di un viaggio in Grecia di un gruppo di soci Touring, il nostro Club propose al sindaco Falcomatà l’avvio del processo – previsto dalla normativa nazionale e comunitaria – per la stipula del gemellaggio con la città di Chalkis, da dove arrivarono nel VIII sec A.C. i fondatori dell’antica Rhegion. Il Sindaco, accogliendo la proposta, affido ai soci una missiva da consegnare al Sindaco di Chalkis, cosa che avvenne il 12/12/2016 nel corso della visita di quella città. I soci furono accolti dal Sindaco e dalle altre autorità comunali con tutti gli onori.

Il 22/12/2018, il consiglio comunale di Reggio Calabria approvò l’accordo bilaterale di cooperazione ed il giuramento di fraternità tra le due città. Il 24/05/2022 il consiglio comunale di Chalkis – dopo la pandemia, il cambio dell’amministrazione comunale di Chalkis e vari fenomeni atmosferici e tellurici – ha approvato all’unanimità gli atti trasmessi da Reggio Calabria. Pochi giorni orsono la delibera corredata dall’autorizzazione ministeriale è stata trasmessa a Reggio Calabria e come abbiamo appreso dal comunicato stampa di Palazzo S. Giorgio nei prossimi mesi si procederà alla sigla a Reggio Calabria dell’accordo di gemellaggio.

La soddisfazione di tutti i soci ed amici del Touring Club di Reggio Calabria è massima per aver promosso tale gemellaggio che dovrebbe suggellare ancora di più i rapporti tra la nostra città e Chalkis da dove partirono i nostri padri fondatori. In ringraziamento particolare sentiamo di dover rivolgere all’ing. Stefano Bechrakis di Chalkis e alla Professoressa Vasiliki Vourda di Reggio Calabria che ci hanno supportato nei rapporti con la Grecia anche nei momenti in cui l’iter amministrativo sembrava arenato”. È quanto affermato in una nota dal Touring Club Italiano.