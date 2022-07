Reggio Calabria, Fratelli d’Italia sui brogli elettorali: “perchè la maggioranza non rispetta il Codice Etico che loro stessi hanno sottoscritto nel 2016?”

29 Luglio 2022 10:23

Reggio Calabria, la nota del Presidente del Circolo “Antonio e Ciccio Franco”

“La vicenda dei brogli elettorali a Reggio Calabria, sembra si stia complicando. Infatti con la chiusura indagini sarebbero trentacinque gli iscritti nel registro degli indagati, tra i quali l’ex capogruppo PD al Consiglio Comunale Castorina e l’attuale assessore alle politiche sociali Delfino”. Lo afferma in una nota il Presidente del Circolo “Antonio e Ciccio Franco”, Saverio Laganà.

“Noi del Circolo FdI “Antonio e Ciccio Franco” siamo sempre stati “garantisti” anche se Etica personale e Politica vorrebbe che chi riveste cariche pubbliche facesse un passo indietro, giusto per non prestarsi a facili critiche da parte di chicchessia e per rispetto verso l’Istituzione che rappresenta”.

“Diversi sono gli esempi di esponenti del nostro mondo, i quali hanno già dato prova di quanto sosteniamo, nel momento in cui si sono trovati dentro a situazioni spiacevoli. Detto questo, l’aspetto più preoccupante, ad avviso del Circolo di FdI, è la mancanza di rispetto, da parte degli esponenti della maggioranza in consiglio comunale del Codice Etico, da loro voluto e sottoscritto nel 2016”.

“L’adesione a questo documento dovrebbe vincolare le scelte del Consiglio Comunale al pari di qualsiasi altra delibera ed il mancato rispetto di questo vincolo dovrebbe comportare delle conseguenze amministrative altrettanto chiare, invece hanno dimostrato che è carta straccia. Pertanto il Circolo “Antonio e Ciccio Franco” chiede con forza ai consiglieri comunali del Centro Destra di prendere le distanze pubblicamente da questi soggetti, di adottare tutte le opportune, quanto dovute, azioni politico-amministrative del caso ed allo stesso tempo chiede al partito di FdI un forte intervento nazionale, regionale e locale”.

“In questa città dove il sindaco e mezza giunta sono stati condannati per un altro reato, dove ancora non è stata trovata la delibera di incarico dei Murales realizzati sul Viale Calabria, dove nulla è stato chiarito rispetto all’opera di Tresoldi in merito al numero effettivo di colonne ordinato, al loro posizionamento definitivo ed al totale della spesa di denaro pubblico impegnata. Ecco davanti a queste sole problematiche e tralasciando tante altre, altrettanto gravi, come la questione rifiuti mai risolta, ci chiediamo come sia possibile che le Autorità preposte non intervengano e soprattutto come la Politica tutta sia come ingessata e paralizzata, quasi consociata, come se tutto questo fosse normale. Adesso basta, chi scenderà in campo per le prossime Elezioni Politiche sappia che i reggini aspettano queste risposte e che vorrebbero capire quanto tutto questo stia realmente a cuore a chi dice di voler rappresentare la Comunità Reggina a livello nazionale con Onore e Dignità”.