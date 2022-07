Reggio Calabria, questa sera la festa dei giovani organizzata dalla chiesa reggina

1 Luglio 2022 11:41

Il momento di condivisione e festa, sul tema della Pace, si terrà presso l’Arena dello Stretto, nel centro storico di Reggio Calabria

È tutto pronto per la festa dei giovani organizzata dalla Consulta diocesana di Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. L’appuntamento è per stasera. I giovani della Chiesa reggina si ritroveranno alle 19.30 presso l’Arena dello Stretto, nel cuore di Reggio Calabria. Questo l’invito di don Michele D’Agostino, direttore della Pastorale giovanile diocesana: “sentendoci ancora una volta provocati dalle parole che ci ha consegnato il nostro arcivescovo, monsignor Fortunato Morrone, in occasione della Gmg diocesana vissuta lo scorso novembre e dall’esperienza Sinodale che stiamo respirando nella Chiesa, osiamo provare ad incontrarci per esprimere la gioia di esserci nonostante tutto e tutti“.

Lo stesso Morrone vivrà con entusiasmo questo momento, ha chiesto alla Consulta diocesana di aiutare i ragazzi reggini a riflettere e lavorare sulla parola “pace” come acrostico delle parole politica, amicizia, custodia ed ecologia integrale. La serata avrà quale obiettivo, dunque, proporre alcune testimonianze offerte da giovani che vivono una delle realtà legate a queste quattro parole. “Abbiamo pensato che sia molto più incisivo che dei giovani parlino ai giovani, testimoniando che il Bene è davvero possibile“, aggiunge il direttore della Pastorale giovanile reggina.

Durante queste testimonianze ci sarà l’animazione di due gruppi musicali legati al territorio reggino e calabrese, che daranno colore e armonia. Don Michele D’Agostino e i componenti dell’équipe della Consulta diocesana di Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova auspicano che, attraverso quest’iniziativa, possano essere coinvolti “quei giovani che non sono molto vicini ai nostri ambienti“.