Reggio Calabria, torna il Fashion Day: lo “special guest” arriva direttamente da Amici | INFO

19 Luglio 2022 17:37

L’evento si terrà all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 agosto

A Reggio Calabria torna il Fashion Day. La nuova edizione si terrà ancora una volta all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 agosto. L’evento è organizzato da Old style di Giovanni Barcella che, insieme ad Antonio Sapone, presenterà l’ormai tradizionale sfilata estiva reggina. In collaborazione ci saranno Elisa Trunfio e i professionisti di New Style Acconciatori.

Inoltre, comunicata anche la partecipazione di uno “Special Guest” direttamente da Amici, il programma di Maria De Filippi: si tratta del ballerino Nunzio Stancampiano, originario di Adrano, un piccolo paese sotto la provincia di Catania, e conosciuto dai telespettatori per il suo battibecco con la professoressa Celentano.