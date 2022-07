Reggio Calabria, nel Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso l’evento “Il Salotto dei sapori”

22 Luglio 2022 13:20

L’evento sarà patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Tilde Minasi, sarà madrina della serata

Il 26 Luglio nel Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso Tempio della Vittoria, l’Associazione San Camillo Onlus e l’ODV Centro Antiviolenza Margherita del gruppo “AziendeItalia ANSPAI”, la Presidente Tiziana Iaria, con la partecipazione del “Centro Studi Federico Caffè” e l’Associazione “Jaques De Molay Onlus”, organizzano “Il Salotto dei sapori”: “il gusto prende forma”: la grande sfida della cucina tradizionale del territorio, con gli chef più quotati, casalinghe, amatori culinari, in un tripudio di gusto e sapori.

L’evento sarà patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Tilde Minasi, sarà madrina della serata e consegnerà il premio alla pietanza più gustosa, più succulenta, votata dalla giuria popolare. Il Salotto dei sapori rappresenta l’occasione per poter assaporare piatti tradizionali della cucina locale, attraverso un percorso gastronomico che mira a valorizzare non solo la parmigiana ma anche altre pietanze della stagione. Tutto ciò verrà realizzato utilizzando prodotti di ottima qualità a km Zero per valorizzare i prodotti calabresi. L’evento prevede un biglietto d’ingresso come donazione a partire d 1 euro, necessario per degustare le pietanze e votare il piatto di maggior gradimento. Il ricavato sarà devoluto interamente all’ODV Centro Antiviolenza Margherita per il sostegno del Centro Ascolto Vittime di Violenza.