19 Luglio 2022 17:54

Reggio Calabria, Elite Fashion Art incanta il pubblico dell’Arena dello Stretto e fa un sold out straordinario

In una calda sera di questa estate reggina, l’Arena dello Stretto e’ stata protagonista dell ‘Alta Moda ; il pubblico è rimasto estasiato dallo.spettacolo offerto dalle splendide modelle e non solo , anche da ballerini e cantanti. Una straordinaria serata, che la X Media Consulting e Calabria Solution hanno voluto regalare alla città , in occasione del 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Ad aprire la serata con un eccellente prefazione in lingua latina che rievoca i fasti e le gesta dell’ antica Reghion della presentatrice reggina Doc Mariangela Zaccuri ,che ha egregiamente condotto l’intero spettacolo. L’alta moda ha fatto da protagonista con i meravigliosi abiti di Monica Effe, la collezione glamour creata da Serena Terzoni, la moda mare di brand prestigiosi curati in ogni dettaglio dal rinomato Gianni Crucitti, la moda bambini e teen ager con la ricca passerella di capi casual chic e cerimonia ,di Baby Birba Rosalba Fiume, Francesca Romano’ con la sua collezione ispirata alla Divina Commedia, gli abiti da sposa di Luigi Bruno per i momenti più belli della vita e i preziosi gioielli di Minnie’s Jewels realizzati da Erminia Castiglione di Fiore.

Ad intervenire sul grande palcoscenico il Consigliere Comunale Mario Cardia , che ha sottolineato l’importanza di tali iniziative mettendo in evidenza i sacrifici che le associazioni del nostro territorio fanno per mettere in piedi eventi di qualità’ come l’Elite Fashion Art. Ad esibirsi due ballerini professionisti Luca Scalzo e Vilmante Cekanauskaite e le splendide voci di Pasquale Capri’ ,Antonia Laganà e Cresh king. Hanno sfilato con eleganza e leggiadria sotto gli occhi attenti della dea Athena , dei promettenti baby model reggini che hanno calcato la passerella per i Baby Birba di Rosalba Fiume e a seguire in un defilé di alta classe le modelle Natanella luce, Lucia Ieracitano, Valeria Fabbiano,Vanessa Millez,Annalisa Raia,Monica Vessio e altre ancora, splendidamente acconciate dai grandi professionisti del settore Matteo di Francesco e Vittoria Ricci e Capricci e truccate da veri maestri del make up Andrea Bardillo Trauco ed Elisa Trunfio.

Tante stelle su un palco adagiato sul suggestivo scenario del mare di Reghion, in una serata da star ,che hanno arricchito il grande firmamento del cielo reggino in una calda serata d d’estate. Gli organizzatori ringraziano agli sponsor della serata, E’ Hotel, Caffè’ del Tempo, Macelleria Malara, Frisina Gioielli, L’Occasione Ricambi e Luigi Bruno abiti da sposa.