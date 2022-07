12 Luglio 2022 18:45

Reggio Calabria: all’Arena dello Stretto l’evento “Elite fashion art“, ideato e progettato da X Media Consulting e Calabria Solution

Fervono i preparativi per l’attesissimo evento “Elite fashion art“, ideato e progettato da X Media Consulting e Calabria Solution. Un connubio perfetto tra arte, storia, moda, danza e musica. Domenica 17 luglio 2022 alle 21:00, nello straordinario palcoscenico dell’Arena dello Stretto, in compagnia della dea Athena icona dell’ identità storica di Reggio Calabria, si apre il sipario di un grande spettacolo ideato per incantare il pubblico presente. Un evento di elevato spessore artistico e culturale , confezionato ad arte per omaggiare la memoria del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La conduzione della serata ha una presentatrice d’ eccezione, la splendida Mariangela Zaccuri . L’evento vanta la straordinaria presenza del Professore Daniele Castrizio , docente ordinario di Iconografia e Numismatica greca e romana presso l’Università degli Studi di Messina e membro del comitato scientifico del Museo Archeologico di Reggio Calabria , che da anni si occupa dello studio delle due statue.

“Nella magnifica ed incantevole location dell’ Arena “Ciccio Franco”, palcoscenico unico per questo evento -c’è scritto in una nota- ci saranno un susseguirsi di straordinarie eccellenze come Fulvio Cama musicante, Savve Autellitano con la sua bellissima grafica ricostruttiva, Dario Zema Soncin e le sue percussioni , Michele Fano mastering . Una performance di artisti vi offrirà uno spettacolo davvero entusiasmante, la straordinaria Tekla De Marco con il suo varietà, una kermesse canora sarà offerta dalle splendide voci di Antonia Laganà, Martina Franco e Cresh king e due ballerini professionisti Vilmante Cekanauskaite e Luca Scalzo vi delizieranno con la magistrale interpretazione di meravigliose coreografie Per il settore moda le creazioni di Monica Effe (di Monica Farina)saranno presenti in passerella con un’ esclusiva collezione. La moda mare è presente con esclusivi capi selezionati da un grande professionista del settore Gianni Crucitti ( di Gianni Crucitti). La moda bambini è affidata alla maestria di Rosalba Fiume Baby Birba , i gioielli che daranno un tocco di stile unico alle modelle presenti in passerella sono esclusive del brand Minnie’s Jewels di Erminia Costagliola Di Fiore. L’ hair styling delle indossatrici è a cura delle abili mani di Matteo Di Francesco e Vittoria Ricci e Capricci , mentre Andree Arturo Barbadillo Trauco è il professionista dedicato al Make Up. Numerosi brand non elencati contribuiranno a rendere davvero unica e memorabile la riuscita della serata. Un primo appuntamento è atteso per Giovedì 14 luglio alle ore 11, presso la Sala dei Sindaci perla conferenza stampa, dove sarà illustrato ufficialmente il progetto ai presenti. Un particolare ringraziamento va all’ amministrazione comunale di Reggio Calabria e al consigliere Mario Cardia accompagnato da un grande plauso per il ricco cartellone dell’estate Reggina. Tutto lo staff organizzativo, invita alla massiccia partecipazione a questo grande show”, conclude la nota.