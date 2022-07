Reggio Calabria, elezioni alla Mediterranea. Dieni: “interrogherò il ministero dell’Università”

12 Luglio 2022 19:22

Elezioni alla Mediterranea, Dieni: “tutti gli appelli a non procedere con le elezioni del nuovo rettore dell’Università di Reggio Calabria sono stati ignorati

“Tutti gli appelli a non procedere con le elezioni del nuovo rettore dell’Università di Reggio Calabria sono stati ignorati, malgrado il sistema di voto sia una sorta di porcellum baronale che limita i diritti di studenti e personale tecnico. Presenterò un’interrogazione urgente per conoscere il parere del ministero dell’Università sul caso”. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle, Federica Dieni. “Pochi giorni fa – aggiunge la parlamentare – avevo chiesto al rettore rei gerendae, Feliciantonio Costabile, di congelare il voto previsto dal 18 al 20 luglio al fine di consentire la modifica dello Statuto chiesta a gran voce dal corpo studentesco, dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e dai sindacati. L’ufficializzazione dei tre candidati rettore dimostra che non si ha voglia di mettere mano a un sistema che ha dato luogo a vere e proprie storture della rappresentanza universitaria e che ha affidato un potere quasi assoluto a docenti e ricercatori”.

“La Mediterranea, invece – spiega Dieni – avrebbe bisogno di riforme immediate e capaci di renderla più democratica e inclusiva. Gli esiti dell’inchiesta “Magnifica”, che ha coinvolto i vertici dell’ateneo e svelato l’esistenza di un sistema di potere quanto meno perverso – sarà la magistratura a dirci se era anche criminale –, avrebbero dovuto suggerire la necessità di una svolta in grado di normalizzare l’ateneo. Si è invece scelto di non cambiare nulla e di continuare lungo un percorso che, finora, ha prodotto solo danni. I vertici dell’Università – conclude – devono capire che ignorare le istanze degli studenti è un atteggiamento suicida, perché mina la credibilità dell’ateneo e determina un inevitabile calo delle iscrizioni. A perderci saranno tutti, inclusa la città di Reggio Calabria. Vedremo cosa ne pensa il ministero”.