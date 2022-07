Reggio Calabria, domani concerto di canto organizzato dall’Accademia Di Musica Pentakaris

2 Luglio 2022 10:21

Reggio Calabria: l’associazione di volontariato don Lorenzo Milani parteciperà al concerto di canto organizzato come ogni anno dall’Accademia Di Musica Pentakaris

L’associazione di volontariato don Lorenzo Milani, da anni ormai strutturata nell’ambito di supporto al terzo settore, domenica 3 luglio alle 20:30 presso il Circolo del Tennis di Reggio Calabria, parteciperà al concerto di canto organizzato come ogni anno dall’Accademia Di Musica Pentakaris, diretta egregiamente dal maestro Prof Martino Parisi. “La musica al centro della crescita dei nostri bambini, – afferma il Presidente della Don Milani Filippo Pollifroni – perchè soltanto con la creatività i nostri figli possono maturare in ambieti sani e formativi come quello della Pentakaris. Grazie Pentakaris e grazie soprattutto al suo Presidente Parisi”.