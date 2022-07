26 Luglio 2022 16:12

Reggio Calabria: domani a Palazzo San Giorgio la presentazione del cartellone dell’Estate Reggina e degli eventi finanziati con il Fondo Unico per lo Spettacolo

Entra nel vivo l’estate reggina. Domani mercoledi 27 luglio alle ore 11.30 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà il Comune di Reggio Calabria presenterà il calendario degli eventi previsti nelle prossime settimane che si inseriscono nel più ampio cartellone di iniziative promosse per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Nella stessa occasione saranno presentati gli eventi promossi dal Comune di Reggio Calabria attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo nell’ambito del finanziamento previsto dal Ministero della Cultura per la Città dello Stretto.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’Assessora alla Cultura Irene Calabrò e il Consigliere delegato ai Grandi Eventi e all’Estate Reggina Nino Malara.