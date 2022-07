Reggio Calabria, il documento di FdI per esaltare il territorio: “sinergia, consorzi e strategie di marketing, ecco le proposte” | FOTO E VIDEO

18 Luglio 2022 20:24

Reggio Calabria, il convegno di Fratelli d’Italia: “Un territorio da esaltare”. Le proposte degli imprenditori e il documento da inviare alle istituzioni locali per sfruttare al meglio le potenzialità della Città Metropolitana

Un convengo voluto fortemente dal Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco” che, partendo dal ricordo dei Moti di Reggio, si focalizza su come poter valorizzare il territorio per rilanciare il sistema produttivo, agricolo, turistico e commerciale. E’ questo l’obiettivo organizzato dagli organizzatori, in particolar modo dal Presidente del Circolo Saverio Laganà. Un evento ricco di ospiti iniziato in maniera particolare, ovvero con la richiesta di rispettare un minuto di silenzio per ricordare le vittime della Strage di via D’Amelio (19 luglio 1992), l’attentato che portò alla morte del giudice Borsellino e della sua scorta. “La città è in fondo a tutte le classifica, è il momento di reagire. Oggi è una giornata produttiva, perché le conclusioni saranno inviate alla Città Metropolitana e nelle sedi opportune attraverso un documento contenente il resoconto delle proposte”, introducono Laganà e il Commissario provinciale Denis Nesci. “Classe imprenditoriale adeguata al territorio ed un’azione politica che riesca ad interloquire con i cittadini per trovare le soluzioni ai problemi. Così si rilancia un territorio”, ha affermato Giuseppe Neri, Capogruppo nel Consiglio Regionale della Calabria.

Al centro del dibattito il Bergamotto di Reggio Calabria, un prodotto che possa essere venduto su diversi mercati ed ottenere la giusta valorizzazione. Come si fa? Lo ha spiegato ai nostri microfoni Marco Cerreto, Vicepresidente dell’Assemblea Nazionale: “bisogna invogliare la cooperazione, la creazione di consorzi e auspicare una sinergia di partenariato pubblico/privato. Oggi vogliamo creare queste sinergie per sfruttare i fondi che sono disponibili fino al 2027. Il Bergamotto per esempio, è finalmente arrivata la proposta per l’Igp al Ministero delle Politiche Agricole. Questo deve essere un punto di partenza perché poi ci deve essere un consorzio che possa sfruttare il prodotto e diventare volano di sviluppo affermando l’identità calabrese”.

“Io sono cresciuto qui, stavo per trasferirmi in America quando Giuseppe Scopelliti, prima sindaco e poi governatore, mi chiamò per dare il mio supporto. Sono cresciuto qui, a Reggio Calabria, dove non c’era niente. Poi invece è stato realizzato il Lungomare, i lidi, e fatto tanto altro. Questa città deve ritornare ai vecchi fasti, i miei amici hanno tante idee e dobbiamo. Aeroporto? Reggio sarà il primo aeroporto a ricevere investimenti, poi anche Lamezia e Crotone saranno riempiti di più voli. I fondi che abbiamo stanziato per collegare gli scali alle località turistiche potevano essere destinato soltanto a quello. Reggio Calabria ha bisogno di maggiori servizi perché i collegamenti ci sono, ne arriveranno altri, ma è raggiungibile con tutti i trasporti. Negli altri posti del mondo i collegamenti sono gestiti anche dai privati, come autobus o noleggio auto. A me preoccuperebbe la mancanza di posti letto e hotel. Un posto così bello per essere goduto deve avere anche dei luoghi dove poter dimorare”, ha affermato l’Assessore regionale allo Sviluppo economico e al Turismo Fausto Orsomarso.