Reggio Calabria, il distributore parla dialetto: “caccia a carta e ‘nto frattempu…” | VIDEO

22 Luglio 2022 11:39

Si tratta di un’iniziativa Eni che ormai è diffusa in tutta Italia: la voce automatica parla il dialetto della zona

Scena inusuale alla colonnina della benzina Eni in via nazionale Pentimele, zona nord di Reggio Calabria. Il distributore per fare rifornimento manualmente parla in dialetto reggino. Grande sorpresa per gli automobilisti che non sono a conoscenza dell’iniziativa aziendale ormai diffusa in tutta Italia. Inizialmente provata in poche stazioni, adesso si è allargata in scala nazionale: il dialetto locale si parla in oltre 1.700 stazioni in tutta la Penisola, dove sono stati installati moderni terminali che appunto fra le lingue disponibili propongono anche il dialetto della zona.

“Caccia a carta”, si sente rispondere l’utente che percorre le operazioni allo schermo. “Menti u to codici e premi u tastu verdi pi conferma”, afferma la voce automatica, “e ‘nto frattempu…”. Di seguito il divertente video realizzato questa mattina insieme ad un simpatico reggino che non sapeva di trovarsi di fronte a questa iniziativa.