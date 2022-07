7 Luglio 2022 15:47

Gli orari comunicati dal Comune

Il comune di Reggio Calabria comunica attraverso una nota che, per lavori straordinari agli organi di manovra della rete idrica, saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio comunale della ex circoscrizione 1a, in particolare in tutto il centro storico, dalle ore 14:30 alle 18:30 di martedì 12 luglio e dalle ore 08:30 alle 12:00 di mercoledì 13 luglio.