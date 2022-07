Reggio Calabria, il 14 luglio il dibattito “Ripartire dalla partecipazione”

13 Luglio 2022 10:35

Il 14 luglio, la Sala “Altiero Spinelli” CEDIR – Torre 2, ospiterà il dibattito “Ripartire dalla partecipazione”

“Sono passati quasi due anni da quando con il Laboratorio politico Patto Civico abbiamo condiviso l’incontro dal titolo “Attualità degli istituti di partecipazione popolare” con relatore la dr.ssa Lucia Fronza Crepaz, già parlamentare e coordinatrice di progetti di formazione alla cittadinanza attiva presso la Scuola Sociale di Trento. Da allora tanti passi sono stati mossi in città da varie realtà esistenti o costituitesi proprio nell’intento di promuovere occasioni di crescita della partecipazione propositiva di singoli e realtà associative alla politica cittadina.

Tuttavia, anche a causa della pandemia di Covid-19, alcuni istituti previsti dalla normativa non sono ancora stati attuati e si percepisce con particolare gravità la necessità di rafforzare la partecipazione democratica e di dialogare, come realtà cittadine, associative e non, per recuperare quegli strumenti “dimenticati” e per ricostruire lo spirito di partecipazione che può consentirci di collaborare responsabilmente perché i diritti di tutti abbiano risposte e si individuino soluzioni ai vari problemi che affliggono la nostra città.

Il Laboratorio Politico-Patto Civico invita quindi cittadini, associazioni, comitati, consulte, Pro loco e gruppi spontanei ad un incontro – dibattito sugli istituti di partecipazione popolare per “Ripartire dalla partecipazione” e per farlo insieme, ciascuna realtà con le proprie peculiarità.

L’incontro, che avrà luogo il giorno 14 luglio p.v. alle ore 18.00 presso la Sala “Altiero Spinelli” CEDIR – Torre 2, appositamente messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, servirà a fare il punto sull’utilizzo degli strumenti di partecipazione nella nostra città e sull’individuazione dei percorsi da compiere assieme per la piena attivazione e attuazione degli stessi strumenti.

Insieme potremo, ripartendo dal basso, tracciare un percorso di cittadinanza attiva e di impegno, da donne e uomini – cittadini responsabili, disposti, in un’ottica di rete, a fare ciascuno la propria parte per concorrere al bene comune del nostro territorio”. È quanto affermato in una nota dal Comitato di Coordinamento del Laboratorio politico Patto civico.