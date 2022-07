9 Luglio 2022 15:40

Ennesima decorazione per il comandante Americo della Valle, Luogotenente con carica speciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Ennesima decorazione per il comandante Americo della Valle, Luogotenente con carica speciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, da poco tempo in pensione. Nato a Formia (LT) il 14 agosto 1961, e residente nel capoluogo reggino, il comandante Della Valle, lo scorso mese di giugno è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per mano del Prefetto Massimo Mariani gli è stato consegnato un secondo titolo onorifico, questa volta, con la carica di “Ufficiale” in considerazione di particolari benemerenze al merito della Repubblica con decreto firmato in data 27 dicembre 2021. Infatti già nel lontano anno del 2010 gli era stata conferita una onorificenza a “Cavaliere” dall’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una carriera ricca di successi e promozioni, che hanno evidenziato, l’alto spessore professionale ed umano di Americo Della Valle, una persona a modo e di cultura, che durante i suoi 42 anni di carriera gli hanno accordato una certa rilevanza, un uomo dalle nobili virtù e dedito al suo lavoro sotto la bandiera della Guardia di Finanza.

Tanti sono state le sue missioni sia in mare e in terra ferma, tante operazioni portate avanti con successo dal comandante Della Valle. Anche tanti premi: Premio “Alata Solertia” XXIII Edizione per meriti di servizio, concesso dal movimento nuova presenza- Giorgio La Pira- di Messina; “elogio scritto concesso dal comandante del reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia; due encomi semplici concessi dal comandante regionale Calabria per operazione di polizia giudiziaria in materia di immigrazione clandestina, conclusosi con il salvataggio di immigrati; concessione della pergamena di “Cavaliere mauriziano” rilasciato dall’associazione nazionale nastro verde decorati di medaglia d’oro mauriziana; elogio scritto concesso dal comandante del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia per lodevole comportamento in servizio; encomio scritto concesso dal garante per l’Infanzia e l’adolescenza del consiglio regionale della Calabria Antonio Marziale. Un’eccellenza di tutto rispetto, il comandante Americo Della Valle, che ha deciso di trascorrere la maggior parte della sua vita accanto alla sua famiglia nella splendida cornice della città di Reggio Calabria.