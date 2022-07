Reggio Calabria, presentato il cortometraggio “Il Castello di sabbia” in memoria del giudice Antonino Scopelliti | INTERVISTA

18 Luglio 2022 15:05

Presentato il cortometraggio “Il Castello di sabbia”, opera che ricorda la memoria del giudice Antonino Scopelliti, vittima della mafia

Si è tenuta quest’oggi, lunedì 18 luglio, presso il Salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio di animazione: “Il Castello di sabbia”. Il corto riguarda la figura del giudice calabrese Antonino Scopelliti, ucciso il 9 agosto del 1991 dalla ndrangheta a Piale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria). L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Antonino Scopelliti, d’intesa con l’associazione reggina Magmanimation. Nel corso della conferenza sono intervenuti Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, il sindaco f.f. del Comune di RC paolo Brunetti, il sindaco f.f. della Città Metropolitana di RC

Carmelo Versace, l’assessore Giuggi Palmenta, l’assessore Lucia Nucera, il presidente della Commissione antindrangheta regionale Giuseppe Gelardi, il presidente di Magmanimation Pietro Adorato. A margine dell’evento, Rosanna Scopelliti ha dichiarato: “l’obiettivo è ricordare ai più giovani la memoria delle vittime di mafia. È un cortometraggio progetto ben più grande che va a individuare delle persone che hanno fatto tanto per il nostro paese, delle quali è importante raccontare le storie. È molto bello raccontarlo attraverso un linguaggio diverso, non quello della narrazione, ma del cortometraggio, ed è molto bello farlo in Calabria perchè la nostra idea è quella di veicolarlo nelle scuole“.