Reggio Calabria parla in corsivo con Gennaro Calabrese: il VIDEO della parodia che sta facendo sorridere il web

15 Luglio 2022 10:59

Il comico reggino si è messo nei panni di Luca Giurato ed ha tenuto una lezione con la “Prof” di corsivo Elisa Esposito

Anche Reggio Calabria parla il corsivo con Gennaro Calabrese. Il noto comico reggino ha “remixato” (per utilizzare un termine che piace agli amanti di TikTok) Luca Giurato mentre tiene una lezione con la “Prof” Elisa Esposito, l’influencer milanese che sta spopolando sul web in queste settimane. Calabrese ha quindi provato, imitando appunto il conduttore televisivo romano, ad imparare la parlata delle ragazze milanesi e ripetere le parole utilizzate dalle teenager. Il video è molto cliccato e sta raccogliendo molti consensi, con il simpatico attore reggino che è riuscito a sfruttare l’ultimo trend social per farsi conoscere e dimostrare tutta la sua simpatia.