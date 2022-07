Reggio Calabria, presentata l’offerta formativa dell’Università Dante Alighieri: i CORSI

21 Luglio 2022 16:09

Reggio Calabria, l’offerta formativa dell’Università Dante Alighieri è stata presentata questa mattina

E’ stata presentata questa mattina presso l’Aula Magna dell’Ateneo, l’offerta formativa per l’A.A. 2022/23 dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria. Ecco l’elenco dei 4 corsi:

Il Corso di Laurea triennale in “Mediatori per l’lntercultura e la Coesione sociale in Europa

Il Corso di Laurea triennale in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in Europa” (L-39, MICSE), è stato rimodulato di concerto con il comitato di indirizzo, gli enti del territorio e l’ordine degli assistenti sociali della Calabria per offrire competenze sempre più spendibili in ambito lavorativo. Il Corso è organizzato in due percorsi curriculari: “Servizio sociale” e “Mediatore ed esperto plurilingue”.

Alla conoscenza delle discipline di base relative ai principi, ai fondamenti, ai metodi e alle tecniche proprie del servizio sociale; vengono sviluppate appropriate competenze nel campo della rilevazione e del trattamento di situazioni di disagio sociale di singoli, di famiglie, gruppi e comunità; le capacità e le competenze utili per interagire con le altre culture, comprese quelle delle popolazioni immigrate, nella prospettiva della complessità sociale e delle relazioni sociali transculturali; con una particolare attenzione, nel percorso di mediatore, alle conoscenze linguistiche (oltre all’inglese, a scelta francese, spagnolo, tedesco e arabo). La strutturazione del Corso, progettato in chiave interdisciplinare e con una didattica innovativa per la comprensione dei fatti sociali attraverso un approccio risolutivo per i problemi più critici dello Stato sociale, si completa con attività pratiche formative attraverso tirocini e laboratori qualificanti in accordo con associazioni, enti no profit e istituzioni del territorio.

Tra i laboratori attivati per l’A.A. 2022/23 suddivisi per curriculum: Violenza di genere e centri antiviolenza; Il ruolo dell’assistente sociale nelle cure palliative; Laboratorio di guida al tirocinio del servizio sociale; Organizzazione sanitaria; Diritti della persona e delle famiglie; Strategie di pianificazione per la valorizzazione interculturale del territorio; Lingue per l’internazionalizzazione.

Al termine del triennio lo studente ottiene un diploma di laurea appartenente alla classe del Servizio sociale che gli consente l’accesso, previo superamento dell’esame di Stato, all’Albo B degli Assistenti sociali. La figura professionale di assistente sociale può ricoprire il ruolo di Operatore di base ma anche di Responsabile o Dirigente di unità operative semplici o complesse; inoltre, tra i diversi sbocchi professionali i laureati in Servizio Sociale possono accedere al ruolo di assistente sociale in diversi ambiti lavorativi, tra cui le organizzazioni del terzo settore, creazione e gestione di imprese non profit, organizzazioni governative e non governative impegnate in attività di cooperazione internazionale o di conduzione dei fenomeni migratori.

Chi intende intraprendere un percorso professionalizzante di “Mediatore ed esperto plurilingue”, approfondirà gli insegnamenti caratterizzanti funzionali all’acquisizione di una congrua competenza plurilingue per poter operare in ambito europeo e in contesti interculturali e plurilinguistici. Il “mediatore interculturale” è un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell’ambito delle azioni volte a promuovere e favorire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, valorizzando la cultura di appartenenza e l’osservanza dei doveri di cittadinanza. Gli sbocchi occupazionali per il mediatore interculturale” riguardano sia il settore pubblico che quello privato, tra cui si annoverano i centri di prima accoglienza, le scuole di ogni ordine e grado, il settore sanitario o il settore giudiziario, le imprese del terzo settore e le cooperative sociali.

Il Corso di laurea magistrale in Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale

Il Corso di laurea magistrale in Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale offre la possibilità di formarsi sia come assistenti sociali specialisti (consentendo l’iscrizione all’ALBO A) sia come esperti nella progettazione e nella gestione delle politiche sociali.

Lo studente interessato a formarsi come assistente sociale ha la possibilità di scegliere un percorso altamente professionalizzante. Diverse materie offrono una preparazione mirata a lavorare neH’ambito del servizio sociale (per esempio, non si ha semplicemente “Economia aziendale” ma “Economia delle aziende di servizi sociali”). Inoltre, attraverso materie come “Progettazione sociale” si va incontro sia alle esigenze degli studenti interessati alla professione di assistente sociale, sia a quelle di chi intende impiegarsi nel campo della progettazione di politiche sociali.

La formazione garantita dal Corso di laurea è interdisciplinare: il professionista che lavora nelle politiche e nei servizi sociali ha infatti bisogno di conoscenze nell’ambito della sociologia, del diritto, dell’economia, dell’inglese e dell’italiano usato dalle istituzioni per rivolgersi ai cittadini (si studia, dunque, anche l'”italiano istituzionale”).

Per garantire una formazione basata non solo su conoscenze, ma anche su competenze di tipo pratico, il Corso di laurea è costantemente in contatto con l’Ordine degli assistenti sociali della Calabria e con i principali Enti del territorio (come la Città Metropolitana) e di anno in anno recepisce i loro suggerimenti per adeguare la propria offerta formativa alle mutevoli dinamiche del mondo del lavoro che caratterizzano il territorio.

Tra le iniziative attivate ogni anno in collaborazione con gli Enti del territorio si segnalano, in particolare, le giornate formative di preparazione all’esame di Stato, organizzate dall’Ordine degli Assistenti sociali della Calabria. Partecipando a tali giornate, gli studenti possono approfondire le tematiche su cui verte l’Esame di Stato e vengono messi nelle condizioni ottimali per affrontarlo.

Il Corso di laurea magistrale in Lingue e traduzione per la comunicazione internazionale

Il Corso di laurea magistrale in Lingue e traduzione per la comunicazione internazionale (LM 94) forma figure professionali altamente qualificate nel campo della traduzione e dell’interpretazione per interagire nel mondo globale. Il Corso, completamente rinnovato per rispondere in modo adeguato alle esigenze del mercato, prepara a due profili professionali: “Traduttore tecnico-specialistico, editoriale, audiovisivo e multimediale”, che traduce, revisiona, redige e adatta tesd scritti tecnico-specialistici per l’editoria c l’industria cinematografica, nonché 1 contenuti di prodotti audiovisivi e multimediali, utilizzando le tecnologie c gli strumenti informatici necessari; e “Interprete di trattativa c di comunità”, il quale svolge atdvità di intermediazione linguistico-culturalc in contesti di comunicazione orale, in presenza o da remoto.

Il Corso di Studio prevede un percorso formadvo che offre competenze linguistiche avanzate in due lingue ad ampia diffusione, oltre alla lingua italiana; l’approfondita conoscenza dei linguaggi settoriali in diversi campi; c l’approfondita preparazione nelle teorie, nelle metodologie c nelle tecniche della traduzione.

Lo studio approfondito e culturalmente contestualizzato delle lingue straniere e l’insieme di discipline e laboratori vold a fornire una preparazione mirata e professionalizzante si completa con il tirocinio formadvo c di orientamento.

Per le sue caratteristiche, l’internazionalizzazione è un obiettivo di base del Corso di Laurea, garantito dallo spazio di dialogo interculturale che rappresenta l’Università per Stranieri “D. Alighieri”, sede in cui si tengono i corsi, e dalla possibilità di potenziare la competenza linguistica mediante l’esperienza ERASMUS studio o tirocinio.

L’insieme di conoscenze e di competenze acquisite consente ai laureati di operare in tutti gli ambiti occupazionali in cui sia prevista una conoscenza delle lingue. L’attività potrà essere espletata presso enti e istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, soggetti privati, c anche in regime di libera professione; in maniera indipendente, in collaborazione, coordinamento, c anche con funzioni di elevata responsabilità.

Il Corso di laurea magistrale in Lingue e traduzione per la comunicazione internazionale offre una risposta concreta all’csigenze comunicative della era globale e una possibilità formativa all’utenza locale poiché, a livello territoriale, è l’unico Corso di Studio attivo in questo ambito.

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

“Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche si pone in continuità con la specificità dell’offerta formativa del nostro Ateneo da sempre impegnato a formare figure professionali capaci di interpretare i fenomeni sociali emergenti e di possedere le conoscenze teoriche e metodologiche e gli strumenti necessari per intervenire nell’ambito delle politiche sociali a favore dei soggetti più deboli”. Lo afferma in una nota la Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche prolissa Uberta Ganucci Cancellieri.

“Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche mira ad intercettare i nuovi sbocchi lavorativi nel mondo delle professioni psicologiche legati ai servizi alla persona, alla formazione, all’educazione e al non profit”.

“Si tratta di un Corso di Laurea erogato in modalità telematica, quindi estremamente flessibile e in grado di adattarsi alle esigenze dei futuri studenti, anche di coloro che già lavorano e che mirano ad un perfezionamento delle loro competenze professionali:

futuri laureati in psicologia potranno affacciarsi al mondo del lavoro con competenze di allo profilo e con un bagaglio di conoscenze che gli consentirà di inserirsi nel mondo del lavoro già alla fine del percorso triennale o di proseguire gli studi magistrali.

percorso di studi prevede una combinazione di discipline in prevalenza psicologiche e pedagogiche ma anche sociologiche, nonché linguistiche proprio per permettere agli studenti di acquisire sia un’adeguata preparazione teorica e metodologica, sia una buona padronanza degli strumenti utili a operare in ambito sociale, educativo, clinico e organizzativo.

Questa struttura multidisciplinare, sebbene lasci lo spazio maggiore alla formazione in ambito psicologico, permette agli studenti di acquisire anche una buona padronanza degli strumenti utili a operare in ambito sociale, educativo, clinico e organizzativo”.

“L’obiettivo formativo è infatti, quello di formare dei professionisti in grado di operare in diversi contesti lavorativi: non solo in ambito clinico con il completamento degli studi magistrali, ma già alla fine del triennio in particolare in ambito sociale ed educativo”.

“Infine, voglio sottolineare che questo corso è frutto di un partenariato inedito tra l’esperienza e la qualità della nostra offerta formativa tradizionale e l’innovazione tecnologica della piattaforma Online di cui l’Ateneo si è dotato proprio per rispondere alle esigenze degli studenti, anche lavoratori.”

“Grazie alla didattica interattiva, all’impegno dei docenti e dei tutor disciplinari gli studenti saranno seguiti e supportati durante tutto il percorso di studi in modo flessibile e stimolante”.