Reggio Calabria, convocazione Consiglio Comunale: all’ordine del giorno approvazione DUP e bilancio di previsione finanziario 2022-2024 

22 Luglio 2022 19:03

In data 28 luglio 2022 è stato convocato il Consiglio Comunale: all’ordine del giorno approvazione DUP e bilancio di previsione finanziario 2022-2024

Ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 51 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, per il giorno 28.07.2022 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2O24 (ART. 170. COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);

2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 (D.LGS. N. 118/2011) E SALVAGUABDIA EQUILIBRI DI BILANCIO-EX ART. 193 DEL D.LGS 267/2000.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 29.07.2022 alle ore 9.00.