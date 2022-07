Reggio Calabria: dal 13 al 15 luglio il Convegno Nazionale di Geotecnica

11 Luglio 2022 16:02

Dal 13 al 15 luglio 2022 si terrà a Reggio Calabria il XXVII Convegno Nazionale di Geotecnica, organizzato dall’Associazione Geotecnica Italiana (AGI). Il convegno tratterà il tema “La geotecnica per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la tutela dell’ambiente” di estrema attualità sia in ambito internazionale sia nel nostro Paese, dove l’esigenza di adottare tecnologie costruttive, processi produttivi e stili di vita compatibili con l’ambiente è diventata ormai imprescindibile.

Il Convegno si articolerà in tre giornate ognuna delle quali dedicata ad uno specifico argomento:

– Produzione di energia da fonti rinnovabili;

– Difesa del territorio e valorizzazione della risorsa suolo;

– Interventi sostenibili per la tutela dell’ambiente.

Il convegno si svolgerà presso i locali dell’Area Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e ospiterà professori e ricercatori delle Università Italiane e straniere, dottori di ricerca, liberi professionisti, dipendenti di enti pubblici e di imprese che operano nel settore dell’ingegneria geotecnica.

Il programma del convegno prevede 5 Relazioni Generali, 14 Relazioni di Panel, 2 tavole rotonde e sessioni Parallele dedicate alla presentazione dei lavori pubblicati sugli atti del convegno. Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) sono stati riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) per ciascuna delle tre giornate del Convegno.

Il programma completo dell’evento è scaricabile dal sito: www.convegnonazionalegeotecnica.it