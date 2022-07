50° Anniversario Bronzi di Riace, il programma degli eventi a Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

5 Luglio 2022 13:28

Reggio Calabria, l’esito della conferenza stampa a Palazzo San Giorgio sul 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace

Il 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace è ciò che di più importante, da un po’ di tempo a questa parte, Reggio e l’intera Calabria possiedono per poter rilanciare il territorio, attraverso il simbolo storico e archeologico che più la rappresenta non solo in Italia, ma nel mondo intero. Ed è per questo che già da mesi le varie istituzioni si stanno impegnando in merito all’organizzazione di numerosi eventi che possano promuovere, ove ce ne fosse bisogno, i due reperti, i quali suscitano ancora tanto fascino nonché mistero attorno alle due figure.

Oggi, a tal proposito, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma presentato dalla Città Metropolitana. E a Palazzo Alvaro, infatti, i rappresentanti dei due enti locali (i Sindaci Brunetti e Versace nonché il delegato Quartuccio e l’Assessore Calabrò) hanno illustrato le iniziative. La conferenza si è aperta con un filmato illustrativo che racchiude alcune immagini del giorno del ritrovamento, fino ad arrivare all’esposizione delle due statue al Museo Archeologico, dove risiedono tutt’ora. Un video breve, emozionale, seguito dall’applauso dei presenti e dalle parole della mediatrice, che ha ricordato la data di allora, 16 agosto, come introduzione del programma di eventi organizzati da Comune e Città Metropolitana.

A prendere la parola per primo è il Consigliere Delegato alla Cultura per la Città Metropolitana Quartuccio, che ha ringraziato tutti: “è stato un percorso faticoso, ma abbiamo lavorato in sinergia, con unità di intenti tra i vari Enti. Perché i Bronzi sono patrimonio di tutti. Gli eventi previsti si svolgeranno in ben 11 Comuni reggini, coinvolti in questa iniziativa. Dal teatro alla lirica, dai concerti ai monologhi, l’arte e la cultura in primo piano con mostre, tra cui una di queste che si protrarrà fino a febbraio. I luoghi scelti sono quelli simbolo della Città Metropolitana. Primo evento il 7 luglio a Locri, ma il programma durerà fino a luglio”.

Successivamente, la parola passa all’Assessore Calabrò: “questa organizzazione parte da lontano, fortemente voluta da Falcomatà. Abbiamo raccolto questo obiettivo, con Rosanna Scopelliti che ha cominciato l’interlocuzione col Museo. Credo che oggi abbiamo perso tutti una buona occasione di presentarci uniti, ma non abbiamo perso di vista l’obiettivo e soprattutto i contenuti. Arrivare oggi, al 5 luglio, a parlare di contenuti, è importante, e significa che la Città Metropolitana era pronta a organizzare tutto. Qui non si parla di politica, ma di istituzioni, e di rispetto istituzionale. Quando abbiamo appreso che i vari livelli istituzionali non avrebbero finanziato alcun tipo di attività, abbiamo iniziato a costruire con dei fondi esterni quel distretto culturale non solo legato ai Bronzi e ai suoi eventi, ma anche a ciò che c’è al di fuori, sfatando anche il concetto che Reggio sia una città di passaggio in cui visitare il Museo e poi andare via. Quella di oggi è una prova di forza che l’Amministrazione Comunale ha voluto dare non come politica, ma come città di Reggio Calabria, attraverso un rispetto nei confronti di noi stessi”.

Di seguito il programma completo e le due video-interviste ai Sindaci f.f.