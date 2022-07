Reggio Calabria, tapis roulant: ancora una promessa da marinaio

27 Luglio 2022 12:39

“Tapis roulant inchiodato al degrado come il resto della città”, l’analisi di Ernesto Siclari, presidente di Reggio 7.0

“Non riusciamo ad essere sorpresi per l’ennesima promessa mancata da parte di una amministrazione che fa registrare un altro tentativo di prendere in giro i reggini, un altro colpo a salve sparato in aria con logica propagandistica in stile PD, cui poi non segue alcun risultato. È il caso dell’inspiegabile decennale ritardo nella riapertura del Tapis Roulant, inchiodato al degrado come il resto della città, mortificato dalla incapacità ormai acclarata di riuscire a risolvere problemi di ordinaria amministrazione“, spiega in una nota Ernesto Siclari, presidente di Reggio 7.0.

“Nemmeno questa volta alle parole sono seguiti i fatti e della sbandierata soluzione di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza non v’è traccia; così come non è stata rispettata la data dell’11 luglio indicata per la tanto auspicata ripartenza. Ancora solo promesse da marinaio. C’è davvero da rabbrividire nel pensare che questi signori pochi giorni or sono hanno esultato per i 150 milioni del Patto per Reggio che arriveranno, a rate in 20 anni, ma che ugualmente necessitano di un almeno uno straccio di capacità di programmazione, progettazione ed esecuzione per portare reali benefici alla comunità reggina“, aggiunge Siclari.

“Riporre un briciolo di fiducia in chi ha dimostrato in questi lunghi anni di navigare a vista nella nebbia della inadeguatezza sarebbe credere all’asino che vola. Reggio Sette Punto Zero non consente che passi in cavalleria questa ulteriore mancanza di rispetto per i cittadini, caduti più o meno loro malgrado in una vera disavventura gestionale, nelle mani di una sinistra che non rinuncia a gettare fumo negli occhi della gente per scopi elettorali, brandendo come sempre armi menzognere e fuorvianti. A meno che non fosse davvero questa la loro idea di città; ed allora non resta che congratularsi: la missione è compiuta e la desertificazione di Reggio in questa calda estate ne è la triste prova“, conclude Siclari.