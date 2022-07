Reggio Calabria, la chiusura della strada d’accesso all’Ospedale è segnalata correttamente | FOTO

14 Luglio 2022 11:44

Reggio Calabria: la strada di accesso al pronto soccorso è stata chiusa per lavori ed indicata in più punti

Dopo la segnalazione di ieri in cui un cittadino di Reggio Calabria illustrava a StrettoWeb i disagi per la chiusura di una strada d’accesso all’Ospedale, abbiamo verificato che effettivamente la chiusura è ben segnalata con diversi cartelli apposti con la corretta posizione in grande anticipo sul percorso rispetto alla chiusura, consentendo quindi agli automobilisti di adottare percorsi alternativi per raggiungere il nosocomio reggino.

L’ufficio competente ha provveduto ad evidenziare la chiusura a causa di lavori, che seppur creano disagio, devono pur essere svolti. Per quanto possa essere difficile in determinate condizioni d’emergenza, anche gli automobilisti che si recano in Ospedale devono quindi fare attenzione alla segnaletica e adottare le opportune deviazioni indicate per evitare di rimanere bloccati. Emblematiche le fotografie a corredo dell’articolo.