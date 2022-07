Reggio Calabria: cerimonia dello Scambio del Collare del Club Inner Wheel

5 Luglio 2022 11:46

Giorno venerdì 1 luglio 2022, nella splendida cornice di Villa del Cavaliere, si è svolta la Cerimonia dello Scambio del Collare del Club Inner Wheel di Reggio Calabria fra la Presidente in carica Irene Catanoso e Rory Lo Faro Modafferi.

La Vice Governatrice Anna Muritano Briante, Socia del Club ha letto il messaggio della Governatrice del Distretto 211, testualmente: “alla Presidente uscente Irene e a tutte le Socie vanno i miei sinceri complimenti per il notevole impegno associativo nonostante la pandemia e alla Presidente Rory formulo i migliori Auguri di buon lavoro per l’anno che sta per iniziare, che sia un anno di concreto servizio da vivere con serena armonia e con gioia nel cuore, nel rispetto dei ruoli e nell’osservanza dei principi della nostra Associazione ”e ha presentato il motto dell’anno “Work Wonders!”- fate cose meravigliose- Presente anche la Past Governatrice Distretto 211 Luisa Gangeri Nostro, Socia del Club, che si è complimentate con la Presidente Catanoso e ha garantito il suo costante supporto alla neo Presidente Rory Lo Faro Modafferi per continuare a festeggiare il trentesimo compleanno dell’ Inner Wheel di Reggio Calabria e rendere sempre più efficienti e concreti i Service proposti nella nostra Reggio Calabria.

Come sempre nel segno dell’Amicizia, la Presidente uscente attraverso un filmato ha fatto rivivere alle Socie ed a tutti gli ospiti presenti i momenti più significativi dei numerosissimi Service realizzati durante l’anno ed ha ringraziato il Comitato esecutivo uscente e il Club .

Dopo lo scambio del Collare, la Presidente ha rammentato che il simbolo, la ‘Ruota interna’, sta a significarne la matrice rotariana, la condivisione nell’agire e nel servire secondo il modello e lo stile rotariano visti i valori morali universali che il Rotary e l’Inner Wheel sostengono e promuovono con grande coerenza e determinazione, con forte senso del servizio che impone serietà e responsabilità, etica e gentilezza, promuovendo la vera amicizia, incoraggiando gli ideali del servizio individuale, promuovendo la comprensione internazionale.

Ha quindi delineato il cammino del nuovo anno, nell’ambito delle direttrici dell’International Inner Wheel : la solidarietà sociale, la salvaguardia ambientale ed ecologica, la cultura e l’informazione, la cooperazione internazionale, accanto ai temi dibattuti dalle Rappresentanti delegate Inner Wheel all’O.N.U.

Ha accennato brevemente al programma che il Club sta predisponendo: attività di service, manifestazioni tradizionali, attività culturali, Charities, attività con i Rotary e i Rotaract, con Associazioni di volontariato e di servizio, con uno sguardo particolare ai soggetti deboli, a chi non si trova in stato di salute o attraversa momenti di difficoltà, agli anziani e ai bambini; in più accendere i riflettori su situazioni di degrado o di abbandono del patrimonio culturale della nostra città, su opere cadute nell’oblio o non abbastanza conosciute, dare un contributo di idee, operando con equilibrio, serietà e responsabilità.

Il Service principale viene dedicato alla Comunità Exodus, prossima al trasferimento da S. Stefano in Aspromonte alla nuova sede di Catona.

La Presidente ha poi concluso presentato il Direttivo per l’anno 2022/2023

Presidente Rory: Lo Faro Modafferi

Vicepresidente: Viviana Granata De Blasio

Immediate Past President: Irene Catanoso

Segretaria: Liz Sapone Papalia

Tesoriera: Luisa Rappoccio Minniti

Addetta Stampa: Isabella De Stefano Amatulli

Addetta Servizio Internazionale: Tamara Cutri’ Tadic