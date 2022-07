Reggio Calabria, tutte le INFO sulla presentazione del calendario di serie B: stasera l’Arena sarà chiusa al pubblico

15 Luglio 2022 13:19

Tutte le info utili per la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B prevista per questa sera all’Arena

Reggio Calabria si prepara al grande evento di questa sera, con l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” già vestita a festa per la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B. Come affermato con entusiasmo ieri dal patron Saladini, tutto il mondo del calcio rivolgerà lo sguardo verso la città calabrese, per una vetrina nazionale immersa all’interno dello splendido scenario dello Stretto. E questo anche grazie alla presenza di una nutrita “presenza televisiva”, con la trasmissione in diretta da parte dei principali broadcoster del campionato cadetto: Sky, Helbiz e Dazn.

Come già ampiamente scritto in questi giorni, ribadiamo che l’Arena stasera sarà chiusa al pubblico, con tutti i varchi di accesso bloccati per questioni tecniche e logistico-organizzative come legittimamente stabilito dalle autorità in concerto con la Lega di Serie B che ha organizzato l’evento. Sarà dunque impedito e vietato l’ingresso a chiunque proverà ad avvicinarsi per chiedere di sedersi nei gradoni dell’anfiteatro, riservati ai soli addetti ai lavori che hanno dovuto chiedere l’accredito o che sono stati invitati. Non si tratta di un evento volto all’intrattenimento dei cittadini, ma è una straordinaria vetrina televisiva che andrà in diretta su molti canali e verrà seguita da milioni di tifosi e appassionati con le immagini del “chilometro più bello d’Italia” in diretta proprio nell’orario “clou” del tramonto.