Reggio Calabria, il 20 luglio l’evento “Bronzi di Riace. Quando la Storia divenne Mito”

15 Luglio 2022 17:53

Il prossimo 20 luglio l’evento “Bronzi di Riace. Quando la Storia divenne Mito”: ArcheoCena, Symposion e rappresentazione teatrale

“Bronzi di Riace. Quando la Storia divenne Mito” è l’evento organizzato dall’Associazione di promozione del territorio della Calabria Rizes per celebrare il cinquantesimo anniversario dal ritrovamento delle due straordinarie opere d’arte. Giorno 20 luglio ore 20:30, ArcheoCena con prodotti della Magna Grecia rivisitati e rielaborati dall’estro dello Chef Filippo Cogliandro nella magica cornice dell’ A Gourmet l’Accademia, con lo sfondo del Mare che fu culla dei Guerrieri, simbolo e vanto della città di Reggio Calabria. L’evento proseguirà con il Symposion, classico momento della tradizione Magno Greca in cui esibizioni artistiche allietavano il dopo cena.

La celebrazione dell’anniversario del ritrovamento dei Bronzi raggiungerà il suo acme con la rappresentazione teatrale “Il Tesoro degli Abissi“, opera scritta da Marina Neri e interpretata dagli attori Nuccia Macrì, Francesco Tassone ,Pasquale Borruto e Giovanni Suraci. Per una sera si respirerà all’unisono con le due Statue che la nostra Storia volle donare a Rheghion affinché per tutti divenissero Mito, Simbolo e Sprone”. È quanto affermato in una nota dall’Associazione Rizes che rimanda alla propria pagina Facebook per info e prenotazioni.