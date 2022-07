Reggio Calabria, Versace riceve i vertici di Arcigay: la bandiera arcobaleno del Pride sarà sulla facciata di Palazzo Alvaro

27 Luglio 2022 16:19

Reggio Calabria, l’iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso di attività istituzionali promosse dalla sezione reggina in vista della manifestazione di sabato 30 luglio

Una delegazione della sezione Arcigay di Reggio Calabria è stata ricevuta quest’oggi a Palazzo Alvaro dal sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace. L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività di sinergia istituzionale che l’Arcigay sta tenendo in vista dell’ormai imminente manifestazione del Pride, prevista per sabato 30 luglio proprio a Reggio Calabria. “Le istituzioni saranno vicine a questo percorso – ha dichiarato il sindaco ff Carmelo Versace a margine dell’incontro – ci tengo a ringraziare per questa visita i rappresentanti dell’Associazione, che hanno voluto condividere con noi le fasi organizzative, invitandoci personalmente ad essere presenti alla manifestazione di sabato”.

Nell’occasione i rappresentanti di Arcigay, la Presidente della Sezione reggina Michela Calabrò, la Portavoce del Pride Valentina Tripepi e l’attivista del Comitato Beatrice Manglaviti, hanno consegnato una bandiera del Pride al sindaco ff Carmelo Versace, che nei prossimi giorni sarà affissa sulla facciata di Palazzo Alvaro. “Da parte nostra – ha aggiunto Versace – non faremo mancare la nostra presenza istituzionale, simbolo della vicinanza e del sostegno concreto che la Città Metropolitana intende assumere nei confronti dei diritti e del rispetto della diversità che devono rappresentare una ricchezza e mai un’occasione di prevaricazione o addirittura il pretesto per episodi di violenza”.