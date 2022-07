Reggio Calabria: attentato incendiario ai danni di un giornalista, la solidarietà di Versace

29 Luglio 2022 12:46

Reggio Calabria: il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana ha espresso vicinanza al giornalista sportivo reggino colpito questa notte da un vile attentato incendiario che ha distrutto la sua auto parcheggiata sotto casa

“Piena solidarietà e vicinanza da parte della Città Metropolitana e del Consiglio comunale di Reggio Calabria al giornalista reggino Dario Baccellieri, una delle più autorevoli voci radiofoniche del panorama sportivo cittadino e regionale, vittima questa notte di un vile attentato incendiario che ha distrutto la sua auto parcheggiata sotto casa”. Cosi in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace che intervenendo quest’oggi, nell’ambito dei lavori del Consiglio comunale reggino, ha espresso la solidarietà nei confronti di Baccellieri.

“Ciò che è avvenuto è molto grave e non può passare sotto silenzio – ha aggiunto Versace – purtroppo non è la prima volta che la famiglia di Dario e di Gianni, colonna storica del giornalismo radiofonico reggino, venga colpita da episodi di questo genere. Piena solidarietà da parte nostra a Dario, a con lui a tutti i giornalisti e agli operatori della stampa che tra mille difficoltà lavorano giornalmente nella nostra Città Metropolitana, offrendo ai cittadini un servizio basilare come è quello di un’informazione libera e scevra da condizionamenti. Nella speranza – ha concluso il Sindaco – che gli autori di questo assurdo gesto intimidatorio siano presto assicurati alla giustizia”.