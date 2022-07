Reggio Calabria: Atam lancia due novità per il Bus Cabrio

29 Luglio 2022 10:38

Il servizio sarà implementato con Corse Notturne tutti i sabati e in coincidenza con gli eventi del Museo Archeologico

Il Bus Cabrio di ATAM ha ripreso le sue attività in giro per le principali vie cittadine da qualche mese, a partire dal 6 agosto, il Reggio Calabria CITY TOUR crescerà ancora di più con il servizio HOP ON – HOP OFF. In questa nuova stagione, nell’anno in cui ricorre il 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, l’azienda dei trasporti vuole farsi trovare pronta, quindi il servizio sarà implementato con Corse Notturne tutti i sabati e in coincidenza con gli eventi del Museo Archeologico. L’obiettivo è quello di far scoprire la versione più romantica della città.

Il servizio di Hop on – Hop off, prevede la salita e discesa alle fermate specifiche per il bus turistico, ben 6 sparse per il centro storico, dalla fermata Museo, alla Fermata Piazza Italia, passando per il Castello, l’Arena dello Stretto, Terme Romane e Mura Greche, sono stati allestiti in città gli stalli specifici con la segnaletica personalizzata, in alcuni dei punti di interesse maggiore. Le corse saranno tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00, e dalle 18:00 alle 21:00, in più ogni sabato ci saranno le corse serali fino alle 23:00, ed il biglietto sarà giornaliero cioè valido per tutto il giorno, per salire e scendere dal bus ad ogni orario. Una volta scesi da un bus la corsa successiva arriverà alla stessa fermata in circa 50 min.

Atam ha creato una pagina facebook dedicata proprio a questo servizio (www.facebook.com/reggiocalabriacitytour) nella quale, si troverà una mappa interattiva con tutte le attrazioni raggiungibili dal City Tour o piedi nei pressi delle fermate, verranno inoltre specificate tutte le novità ricordando che le corse potrebbero essere soggetti a variazioni, ma anche tutte le novità gli eventi e le varie tipologie di corse che saranno effettuate.