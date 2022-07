Reggio Calabria: assunti 15 nuovi agenti per il Comando di Polizia Locale | FOTO e INTERVISTE

28 Luglio 2022 11:49

Reggio Calabria: 15 nuovi agenti per il Comando di Polizia Locale reggino, oggi al Comando di viale Aldo Moro la firma

Nuove reclute per il Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria. Questa mattina, presso la sede del Comando di Viale Aldo Moro, si svolta la cerimonia di firma dei 15 nuovi Vigili Urbani che saranno in servizio sul territorio comunale di Reggio Calabria per i prossimi tre mesi a supporto delle attività previste durante il periodo estivo. Alla cerimonia hanno preso parte l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Giuggi Palmenta, il Comandante del Corpo Salvatore Zucco.

“Un apporto fondamentale di forze al corpo di Polizia Locale – ha commentato Palmenta – che costituirà certamente un valore aggiunto per la sicurezza ed il controllo del nostro territorio, oltre che un valido supporto per le attività del Comando, in particolare durante questo periodo estivo in cui aumentano le attività in coincidenza con le tante manifestazioni culturali, musicali, e con l’aumento del volume commerciale di tante attività turistiche. Ringrazio i nuovi agenti per la disponibilità che hanno dichiarato, sono tutti giovani e vogliosi di poter portare il loro contributo professionale al servizio della comunità cittadina. Da parte nostra – ha aggiunto Palmenta – continueremo a lavorare nel solco dell’indirizzo, impeccabilmente interpretato dal Comandante Zucco, di una Polizia Locale sempre più di prossimità, nell’ottica di un dialogo e di un coinvolgimento della cittadinanza improntati alla cultura della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile”.

“L’arrivo dei nuovi quindici agenti stagionali non potrà che favorire questo processo, consentendoci di rafforzare la nostra presenza sul territorio, anche attraverso le dotazioni strumentali che in questi anni abbiamo acquisito. Giusto per fare un esempio – ha aggiunto l’Assessore – alcuni dei nuovi agenti espleteranno il loro servizio utilizzando le nuove biciclette in dotazione al Corpo di Polizia Locale, un modo per raggiungere in maniera agevole ed a zero impatto le aree del centro cittadino, che soprattutto in questo periodo risultano più affollate”. “Non dimentichiamo infine – ha concluso Palmenta – le diverse attività già in campo da parte del Comune, per fornire ulteriori strumenti e nuovo personale in servizio al Corpo di Polizia Locale. Nei giorni scorsi abbiamo approvato il bando di Formazione-Lavoro con la possibilità di assumere ulteriore personale non più per un periodo ridotto di tre mesi ma per due anni, con la possibilità al termine del periodo di formazione, di assumere a tempo indeterminato. Nel mese di settembre saremo già operativi su questo profilo, in modo da poter attivare il servizio già da inizio gennaio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Comandante del Corpo Salvatore Zucco che a margine della conferenza ha rimarcato l’importanza dell’innesto del personale, “frutto di una sinergia virtuosa tra il Comando e l’amministrazione comunale tutta. In particolare – ha affermato Zucco – ci tengo a ringraziare l’Assessore al ramo Giuggi Palmenta, che si è spesa senza riserve su questo progetto, il Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ed il settore risorse finanziarie unitamente all’assessore Irene Calabrò, oltre che tutti gli operatori che hanno ultimato lo scorso 23 luglio il loro servizio a tempo determinato sottolineandone impegno ed abnegazione”.