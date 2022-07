29 Luglio 2022 12:36

Reggio Calabria: sentenza Epicentro, assolto Demetrio Gattuso. L’accusa aveva chiesto 16 anni di carcere

Nella sentenza Epicentro a Reggio Calabria, l’unico imputato assolto dal reato di associazione mafiosa ex articolo 416 bis è stato Gattuso Demetrio considerato dagli inquirenti il capo locale di croce Valanidi. Per lui l’accusa aveva chiesto 16 anni di carcere ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. Era difeso gli avvocati Marco Tullio Martino e Maria Leonardo.

Barreca è stato scarcerato insieme a Barreca Luana.