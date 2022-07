Reggio Calabria: latitanza del boss Pelle, assolti Salvatore ed Elisa Pelle

28 Luglio 2022 17:18

Reggio Calabria: processo defender, assolti Salvatore ed Elisa Pelle. Cade l’aggravante mafiosa per gli altri imputati

Con sentenza resa in data odierna, il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. Quaranta, ha definito il procedimento Defender, posto a carico di persone accusate di aver favorito e coperto la latitanza di Giuseppe Pelle. Al termine del giudizio abbreviato, richiesto da quasi tutti gli imputati, il GUP ha condannato a pene comprese tra i due anni e 10 giorni e due anni e otto mesi, escludendo la sussistenza dell’aggravante mafiosa di cui all’art. 416 bis1 c.p..

Assolti, invece, Pelle Salvatore (con l’Avv. Luca Cianferoni del Foro di Roma) perché il fatto non sussiste. Assolta pure Pelle Elisa, per non aver commesso il fatto. Il collegio di difesa era composto dagli Avvocati Antonio Giampaolo, Antonino Alati, Pietro Bertone, Marcello Foti, Francesco Calabrese e Luca Cianferoni.