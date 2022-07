Reggio Calabria, l’Asp sulla quarta dose: “richiamo esteso a Over 60 e fragili anche giovani”

20 Luglio 2022 17:26

L’Azienda sanitaria provinciale comunica che l’offerta per la 4ª dose di vaccino per la protezione dal Covid-19 è stata ulteriormente estesa ad altre categorie di popolazione

L’Asp di Reggio Calabria comunica che l’offerta della 4ª dose di vaccino per la protezione dal Covid-19 è stata ulteriormente estesa ad altre categorie di popolazione. “In considerazione dell’importanza di tale vaccinazione – si legge nella nota stampa – soprattutto per prevenire forme gravi di Covid-19 sostenute dalle varianti attualmente circolanti, tutte le persone ultrasessantenni e quelle sopra i 12 anni che presentano fragilità sono invitate a presentarsi, anche senza prenotazione, presso uno dei nostri centri vaccinali Covid per effettuare la 4ª dose”. E’ possibile anche effettuare la prenotazione con le consuete modalità accedendo al sito: www.Rcovid19.It.

Inoltre, “la vaccinazione è praticabile presso i medici di medicina generale e le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Si raccomanda, inoltre, a chi non ha ancora ricevuto il ciclo di vaccinazione primaria o la dose di richiamo (booster) di effettuare la vaccinazione al più presto possibile”.