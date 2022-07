Reggio Calabria, l’Arena “si scalda” per i calendari di Serie B: tutto pronto per domani | FOTO

14 Luglio 2022 20:48

La scenografia dell’Arena di Reggio Calabria è pronta – con il palco, lo sfondo della Lega B e le sedie, che ospiteranno i rappresentanti delle 20 società – per ospitare la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B prevista per domani

L’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” si scalda per un evento importante e che “proietta” Reggio Calabria in tutta Italia. Domani sera, alle 20.30, la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B. La Lega cadetta ha scelto la città reggina, il suo splendido scenario sul mare e la nuova proprietà, che proprio oggi ha accolto alla grande il colpaccio Pippo Inzaghi per la panchina.

Come anticipato più volte su StrettoWeb, la serata di oggi, quella della vigilia, sarebbe già stata “bloccata” per effettuare le ovvie prove di simulazione della serata vera e propria, quella di domani appunto. E infatti, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, la scenografia è pronta, con il palco, lo sfondo della Lega B e le sedie, che ospiteranno i rappresentanti delle 20 società. Si ricorda che l’evento è chiuso al pubblico, nel senso che l’Arena sarà blindata per permettere l’ingresso solo ad addetti ai lavori e stampa. I tifosi, o i cittadini semplicemente curiosi, saranno costretti ad accontentarsi magari trovando qualche angolazione dall’alto che possa permettere di vedere qualcosa.