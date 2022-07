Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia”: “la Regione intervenga sulla questione relativa a corvidi e cinghiali”

12 Luglio 2022 19:12

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” chiede alla Regione un pronto intervento sulla questione relativa a corvidi e cinghiali

Il Circolo Gli Amici della Caccia chiede l’intervento “urgente della Regione per contrastare il fenomeno dei cinghiali e dei corvidi. Il fenomeno, denunziato da tempo dal circolo, oggi è divenuto una vera problematica sociale La questione, per come si può leggere sui quotidiani locali e nazionali, si è talmente allargata tanto da mettere a repentaglio l’incolumità pubblica e in ginocchio il comparto agricolo locale e nazionale Un imprenditore agricolo del Vibonese, nonostante avesse adottato misure di contenimento, si è visto completamente distrutto il raccolto dalla presenza smisurata dei corvidi. Così come risale a qualche ora fa l’ultimo episodio, in ordine di tempo, riguardo una signora in Liguria la quale, mentre si trovava in spiaggia, è stata morsa da un cinghiale. Coldiretti Calabria, con una propria nota, ha definito la situazione estremamente pericolosa e ingovernabile”.

Pertanto il Circolo sollecita “la Regione ad adottare provvedimenti urgenti affinché venga arginato il fenomeno del proliferare dei cinghiali e dei nocivi Il circolo inoltre sollecita a tal fine la pubblicazione del piano faunistico in riferimento al contrasto del problema”.