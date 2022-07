14 Luglio 2022 09:42

Reggio Calabria: allo Spazio Open la manifestazione “Bronzi di Riace e dintorni/incontro con il giornalista Felice Fausto Manti”

“Bronzi di Riace e dintorni/incontro con il giornalista Felice Fausto Manti” è il tema di una manifestazione promossa congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos, dallo Spazio Open e dall’Associazione Nuovo Umanesimo che si terrà venerdì 15 luglio alle ore 18, 30 presso lo Spazio Open. Nell’anno dei Bronzi punto di partenza di un incontro con un giornalista “fuori dal coro” non potevano essere che le Statue di Riace, più che mai al centro di polemiche feroci sul piano politico, a stento sopite, e di una serie di eventi che, in qualche caso, nulla o poco hanno a vedere con la valenza storico-artistica di due capolavori dell’arte greca. Accanto a tale tema l’intervento di Manti, certamente stimolato da Carmelina Sicari, Franco Arcidiaco e Stefano Iorfida, toccherà aspetti ben più complessi e insidiosi che riguardano il nostro futuro, quali ad esempio la diffusione del bitcoin, la moneta virtuale, con le sue implicazioni sul piano politico, economico e sociale. Temi che il giornalista ha di volta in volta affrontato sulle pagine del settimanale de Il Giornale “Controcorrente”. Felice Manti è nato a Reggio Calabria nel 1973. Dopo un’esperienza di tre anni a Telereggio, dove nel 1994 ha iniziato a lavorare nella redazione del tg e alle trasmissioni Otto e Mezzo e People, nel 1997 si trasferisce a Roma dove frequenta il master biennale della Scuola di Giornalismo della Luiss Guido Carli. Nel 1998 a Vibo Valentia fonda con una cooperativa di giornalisti il settimanale Le Calabrie e scopre il piano del ministero dei Beni Culturali per clonare i Bronzi di Riace. Nel 1999 arriva a Milano e inizia a collaborare con Libero, il Foglio e Il Giornale, di cui oggi è caporedattore centrale. Al suo attivo ha diverse inchieste su magistratura, politica, economia. Ha scritto con Edoardo Montolli “Il grande abbaglio – Controinchiesta sulla Strage di Erba” (Aliberti, 2008, rieditata da Link Edizioni nel 2020), “Oh mia bella Madu’ndrina” (Aliberti, 2010) con Antonino Monteleone, premio Rosario Livatino e i pamphlet “I padroni dell’acqua” (il Giornale) e “Reggio Calabria crocevia del Mediterraneo” (Città del Sole edizioni).