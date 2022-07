Reggio Calabria: Alessandro Notarstefano prossimo ospite dei Caffè letterari

24 Luglio 2022 09:10

Reggio Calabria: Alessandro Notarstefano è il prossimo ospite dei Caffè letterari organizzati dal Circolo Rhegium Julii

E’ il Direttore del quotidiano la Gazzetta del Sud, Alessandro Notarstefano, il prossimo ospite dei Caffè letterari organizzati dal Circolo Rhegium Julii. Nel giorno in cui tutti i soci si sono fermati commossi per ricordare il primo anniversario dalla scomparsa del fondatore del Circolo Giuseppe Casile, l’ospite d’eccezione rammenta l’importanza del lavoro svolto da questa figura della Città dello Stretto che, animata da grande passione civile e culturale, ha saputo dare un contributo essenziale alla crescita della Città, scrivendo pagine di indimenticabile valore umano. Alessandro Notarstefano, giornalista, è autore del libro L’orizzonte degli eventi, editore Nardini, ed è molto conosciuto per la sua attività divulgativa. Ha pubblicato Adelaide e Tradito dalla matita per le edizioni Amadeus.

Il testo proposto è il racconto di una vita vissuta intensamente con le idee, speranze, disillusioni, amori sani e malati, le stagioni felici e quelle più grigie. C’è il bambino che ama gli aquiloni, c’è l’uomo, il fotoreporter che insegue la verità, ma anche l’uomo maturo che riflette sulle cose vissute. Non mancano pensieri sulle donne importanti nella sua vita con qualche pensiero nostalgico che, a volte, fa riavvolgere il nastro degli eventi nell’orizzonte del tempo. Un’indagine sulla natura umana e sulle esperienze straordinarie vissute, ma anche una riflessione importante sui temi del dolore e della bellezza.