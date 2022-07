Reggio Calabria: al Parco Ecolandia lo spettacolo “Ieri , Oggi e…” della Scuola Professione Danza

20 Luglio 2022 11:00

Lo Spettacolo “Ieri , Oggi e…” della Scuola Professione Danza diretta da Antonio e Samuela Piccolo incanta il pubblico del Parco Ecolandia di Reggio Calabria

Lo Spettacolo ” Ieri , Oggi e…” della Scuola Professione Danza diretta da Antonio e Samuela Piccolo incanta il pubblico del Parco Ecolandia di Reggio Calabria . È stato un evento culturale oltre che artistico con tematiche e musiche di un certo livello. Il Musical ” Cabaret” con le sue atmosfere briose e la partecipazione straordinaria del Maestro Antonio piccolo con la sua grande interpretazione, il celebre Musical “Cats” con le sue emozionanti note di Memory ha riscosso un enorme successo ed ha regalato momenti indimenticabili, l’originale trasposizione in danza della novella di Verga “La Lupa ” tra le sue atmosfere rupestri nel gran finale ha coinvolto in modo speciale.

Ospite gradito il Consigliere Comunale Mario Cardia che è’ intervenuto durante la serata sottolineando la qualità dell’iniziativa e la professionalità che da tanti anni contraddistingue l’Asd Professione Danza di Samuela e Antonio Piccolo.

La delicatezza delle movenze classiche sulle punte e la forza dirompente ed espressiva dei ritmi tribali. Non mancava allo spettacolo il genere hip hop , contemporaneo , il tutto eseguito su una grande ricerca e con una grande tecnica. La scuola Professione Danza ruota a 360 gradi ed è ciò che la contraddistingue. Ecco i tasselli di un mosaico di generi e linguaggi al centro dello Spettacolo ” Ieri , Oggi e … La varietà è infatti l’unica in grado di dare voce all’arte e dalla sua vocazione di contaminazione tra danza e teatro. Lo spettacolo ha animato il palcoscenico dell’Anfiteatro del Parco Ecolandia con Antonio e Samuela Piccolo che ha prestigiose collaborazioni ed un ricco curriculum ( ha lavorato in teatro con Luciano De Crescenzo, l’ abbiamo vista come prima ballerina nelle opere liriche con Katya Ricciarelli , nel Bagaglino in tour, nel film La Voce con Rocco Papaleo come prima ballerina ed in programmi TV nazionali ) ed i ballerini della storica scuola Professione Danza di Reggio Calabria con la partecipazione del direttore artistico Antonio Piccolo. Il musical , il genere classico , la danza moderna , il teatro in un intreccio che ha emozionato il pubblico. Il tutto incastonato in un’atmosfera suggestiva. Siamo molto soddisfatti dello spessore dello spettacolo e della risposta che il pubblico ha riservato. La scuola è inoltre riconosciuta in tutta Italia e vanta allievi che adesso calcano palcoscenici di tutto il mondo.