Reggio Calabria: al Castello Aragonese la cerimonia del conferimento alla Fattoria della Piana del premio “Dino Villani”

Reggio Calabria: al Castello Aragonese si terrà la cerimonia del conferimento alla Fattoria della Piana del prestigioso premio “Dino Villani” dell’Accademia Italiana della Cucina

Organizzata dalla Fondazione Mediterranea, venerdì 22 luglio alle ore 19 al Castello Aragonese si terrà la cerimonia del conferimento alla Fattoria della Piana del prestigioso premio “Dino Villani” dell’Accademia Italiana della Cucina. Con sede a Milano e Delegazioni in città italiane e all’estero, l’Accademia, insignita nel 2003 del riconoscimento di Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, promuove la buona ristorazione e le rilevanti emergenze gastronomiche territoriali. In questa ottica, su segnalazione della Delegazione della Piana di Gioia Tauro, si è voluto insignire del riconoscimento il Pecorino Reggino della Fattoria della Piana, già premiato ad Oviedo come miglior produzione casearia innovativa al mondo per il 2022.

L’evento sarà presentato da Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, e i lavori verranno introdotti da Sandro Borruto, Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina. Dopo i saluti delle Autorità, relazionerà Carmelo Basile, amministratore della Fattoria della Piana.