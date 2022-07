Reggio Calabria, il 26 luglio l’8° Anniversario della Fondazione del Capitolo “Gemelli Careri” dei Cavalieri di Rizal

25 Luglio 2022 18:43

Il 26 luglio si terrà l’8° Anniversario della Fondazione del Capitolo “Gemelli Careri” Cavalieri di Rizal di Reggio Calabria

Martedì 26 Luglio 2022 ricorrerà l’8° Anniversario della Fondazione del Capitolo “Gemelli Careri” dei Cavalieri di Rizal di Reggio Calabria fondato il 26 Luglio del 2014 dall’ex Console Generale, a.h, delle Filippine Sir Domenico Marcianò, alla presenza dell’allora Ambasciatore delle Filippine in Italia e Cavaliere di Rizal, Sir Virgilio Reyes Jr., dal Gennaio u.s. il Capitolo reggino è diretto dal nuovo Chapter Commander, Sir Gregorio Abarintos Jr. In questi anni il Capitolo dei Cavalieri di Rizal di Reggio Calabria ha effettuato con discrezione e dedizione numerose e valide iniziative sociali e caritatevoli, di aiuto ai più deboli e bisognosi, sia a Reggio Calabria che nelle Filippine.

Attualmente , temporaneamente il Capito è guidato dal Deputy Chapter Commander Sir Giovanni Bilardi.

I Cavalieri di Rizal si rifanno agli Ideali del Dr. Josè Rizal, eroe nazionale delle Filippine, ideali che travalicano i confini degli stati e delle nazioni , infatti i punti salienti sono: giustizia sociale , lealt , uguaglianza dei diritti dei cittadini e fratellanza tra le persone. Il Dr. Josè Rizal, fatto fucilare ingiustamente dagli spagnoli a Manila il 30 Dicembre 1896, è definito “Un Eroe per Tutte le Nazioni”.