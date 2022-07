Reggio Calabria, il 22 e 23 luglio l’evento “Suggestioni”

20 Luglio 2022 12:13

Il 22 e 23 luglio la Scuola Filosofica di Catona organizza “Suggestioni”, appuntamento estivo con tre conferenze per una filosofia del presente

Al Salotto dei Poeti “La Rosa del Pozzo”, presso la Fattoria Urbana di Catona, giorno 22-23- Luglio 2022, la Scuola Filosofica di Catona rinnova l’appuntamento estivo con tre conferenze per una filosofia del presente.

L’evento dal titolo “Suggestioni” vuole evidenziare e verticalizzare sulla società presente una serie di emozioni e sensazioni, pregne di interesse storico filosofiche ed artistiche, in una società che sta perdendo di vista l’essenziale dell’uomo. Relazioneranno il prof. Gianfranco Cordì, il prof. Glauco Morabito e la prof.ssa Maria Pascuzzi.

Unitamente alla Kermesse filosofica presso il Giardino della Poesia ci saranno un reading poetico dal titolo “Emozioni e suggestioni in poesia” ed una mostra di pittura collettiva.