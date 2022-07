Reggio Calabria, altri 150 migranti in arrivo a Scatolone e Palloncino: SOS caldo, allarme condizioni proibitive

22 Luglio 2022 12:41

Reggio Calabria, dopo i consueti controlli i migranti verranno trasferiti nelle strutture sportive Scatolone e Palloncino vicino lo Stadio Granillo

Non si fermano gli sbarchi a Reggio Calabria. Dopo l’ultimo sbarco risalente a pochi giorni fa, questa sera alle 20:30 altri 150 migranti verranno trasportati presso le strutture sportive del Palloncino e dello Scatolone vicino lo Stadio Granillo. Le condizioni delle due strutture non sono ottimali e adatte ad ospitare persone per gli scarsi servizi igienici, legati alla loro natura di palestre, e soprattutto per il gran caldo estivo che le rende invivibili per qualsiasi essere umano: chi chiediamo che razza di accoglienza è mandare lì dentro queste persone che già arrivano stremate e disperate.

Inoltre viene per l’ennesima volta negato il diritto allo sport ai giovani reggini, che lì dentro non ci stavano per dormire o tutto il giorno, ma soltanto per un’ora di sport sano e attivo: le associazioni sportive si impegnano da anni ma invano, le istituzioni rimangono sorde rispetto alle esigenze del territorio. Sono ormai 8 anni che i migranti vengono barbaramente alloggiati in queste strutture con conseguenze drammatiche per i cittadini reggini e per i migranti stessi.