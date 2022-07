Un reggino per la Lazio: il mister Tobia Assumma allenerà l’Under 14

23 Luglio 2022 09:23

Cresce la colonia di reggini all’interno di Formello

L’ottima esperienza al Sant’Agata coi ragazzi della Reggina gli è valso il salto di qualità in uno dei maggiori club italiani. Il tecnico Tobia Assumma è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio Under 14. Lo ha comunicato la società biancoceleste tramite una nota in cui sono stati presentati i tecnici delle compagini giovanili. Il mister quindi va ad accrescere la “colonia” di reggini all’interno di Formello: raggiungerà il segretario generale Armando Calveri (originario di Campo Calabro), spalla destra del presidente Claudio Lotito, e la giovane Maria Antonietta Foti, che sta facendo carriera all’interno della dirigenza della Lazio Women.