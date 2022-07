Reggina, ufficiale: arrivano due giovani dalla Fiorentina. In giornata previste altre sorprese

21 Luglio 2022 10:16

Nelle ultime ore la Reggina ha depositato due contratti presso la Lega B

Doppio colpo chiuso in queste ore dal ds Massimo Taibi. La Reggina ha depositato in Lega B i contratti per i calciatori Niccolò Pierozzi e Eduard Dutu: entrambi arriveranno in prestito dalla Fiorentina. Nel primo caso si tratta di un terzino destro classe 2001, nell’ultima stagione alla Pro Patria; il secondo calciatore, sempre nato nel 2001, possiede il doppio passaporto italo-rumeno e nello scorso campionato ha vestito in Serie C la maglia dell’Aquila Montevarchi. Per entrambi si aspetta la comunicazione ufficiale del club amaranto.

Ma le sorprese in giornata non finiscono qui perché al Sant’Agata è previsto l’arrivo del giovane trequartista Vittorio Agostinelli (classe 2002), anche lui proveniente dalla Primavera della Fiorentina. In fase di chiusura, inoltre, l’operazione che porterebbe in riva allo Stretto l’esperto difensore Riccardo Gagliolo. A frenare le operazioni la situazione legata al centrale Ramzi Aya, in partenza ma ancora senza una precisa destinazione. Infine, nessuna conferma su Luca Valzania: il ds Taibi è in trattativa col giocatore, è considerato un eventuale ottimo rinforzo per la mediana, ma è ancora lontana la stretta di mano definitiva.