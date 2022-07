Reggina, altre due ufficialità: ecco Colombi e Lombardi

19 Luglio 2022 21:00

Il portiere classe ’91 Colombi e il centrocampista classe 2000 Lombardi si trasferiscono alla Reggina a titolo definitivo per tre anni

Dopo il comunicato per l’arrivo di Lorenzo Di Stefano, la Reggina annuncia altre due ufficialità. In riva allo Stretto arrivano Simone Colombi e Alessandro Lombardi. Per il primo, estremo difensore, è stato raggiunto un accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive. Il contratto firmato è su base triennale. Per il secondo, invece, centrocampista classe 2000, si tratta di un acquisto a parametro zero. Anche lui ha sottoscritto con il club amaranto un contratto di tre anni.

Chi è Simone Colombi

Simone Colombi è un portiere classe ’91, originario di Seriate (Bergamo). Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha disputato ad inizio carriera diverse stagioni in Lega Pro con Pergocrema, Alessandria e Juve Stabia. E’ con le vespe campane che disputa il suo primo campionato di Serie B nella stagione 2011/2012. Disputerà in cadetteria tante altre gare con la casacca di Modena, Padova e Carpi, prima di trasferirsi al Cagliari dove esordisce in Serie A.

Colombi passa da Palermo prima di approdare al Carpi e successivamente al Parma, squadra in cui ha militato fino a questi giorni. Con la maglia degli emiliani ha disputato soltanto nove gare, anche in Serie B dove ha trovato Gianluigi Buffon.

Chi è Alessandro Lombardi

Alessandro Lombardi è un centrocampista classe 2000, adattabile anche al ruolo di trequartista. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, il giovane è stato girato successivamente in prestito al Cagliari. Passato a titolo definitivo in Sardegna, continua la carriera tra i professionisti facendo un salto in Serie C, con la maglia dell’Imolese. Acquistato in seguito dagli emiliani, si conferma titolare per due stagioni consecutive. Totalizza in totale 68 presenze condite da 5 gol e tre assist.